Cet été, le PSG pourrait recruter un attaquant. Des noms ont été avancés comme celui de Victor Osimhen ou Jonathan David. Mais dans ces deux dossiers, les Rouge & Bleu seraient en concurrence avec le Bayern Munich.

Cette saison, le PSG n’a pas de véritable numéro 9, à part Hugo Ekitike qui joue très peu. Avec le probable départ de Lionel Messi, le club de la capitale pourrait se pencher l’achat d’un attaquant de pointe. Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été avancés dans cette optique, comme celui de Victor Osimhen de Naples, Randal Kolo Muani de Francfort ou encore Jonathan David de Lille. Dans les trois dossiers, le PSG doit faire face à une grosse concurrence, et notamment celle du Bayern Munich.

En ce qui concerne l’attaquant du Napoli, il serait favorable à un retour en Bundesliga, lui qui a évolué à Wolfsburg entre 2017 et 2019, selon les informations de Sport 1. Le média allemand indique que s’il rêve de jouer en Premier League, l’international nigérian est pisté par le Bayern Munich et l’intérêt du champion d’Allemagne en titre ne le laisse pas indifférent. Autre facteur qui pourrait le pousser à rejoindre le Bayern, sa compagne est originaire de Wolfsburg. Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Naples, il ne partira que si un club propose au moins 100 millions d’euros.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Kylian Mbappé (20 buts), Jonathan David ne devrait pas rester à Lille cet été. Courtisé par les plus grands clubs, dont le PSG, l’international canadien aurait aussi tapé dans l’oeil des dirigeants du Bayern Munich. Le club bavarois aurait supervisé David ces derniers temps. Mais pour l’instant, aucune discussion n’aurait été entamées indique le journaliste de Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg.

News #David: Bayern scouted him. They are monitoring his situation. Chief scout Pilawa has a good opinion about him. But no concrete talks yet. Not hot at this stage. Concrete talks between the bosses & Tuchel (about names & positions) scheduled for the next weeks. @SkySportDE 🇨🇦 pic.twitter.com/fTzR3cJ6hY

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 18, 2023