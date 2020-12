Dans le cadre de la 10ème journée de D1 Arkema, les Féminines du PSG ont remporté avec brio le derby francilien face au Paris FC (4-1). Par la même occasion, les Parisiennes ont repris la tête du championnat avec un point d’avance sur Lyon (28 unités contre 27). Un bon résultat pour les Rouge et Bleu qui enchaîneront la semaine prochaine avec deux rencontres (Leczna ce jeudi en C1 et Le Havre dimanche prochain). Après la victoire face au PFC, l’entraîneur des Féminines du PSG, Olivier Echouafni, a félicité ses joueuses.

“On sait toujours qu’après ces trêves internationales, c’est toujours difficile de reconcentrer tout le monde. On appréhendait un peu ce match parce qu’automatiquement après la belle victoire face à l’Olympique Lyonnais (1-0, le 20 novembre dernier) on savait qu’il pouvait y avoir du relâchement. Mais franchement, les filles ont été très impliquées dans tout ce qu’elles ont fait. Les consignes et objectifs ont été atteints en grande partie. On a marqué rapidement puis ça nous a facilité le match”, a déclaré Olivier Echouafni sur PSG TV.

Auteure du dernier but des Parisiennes, Ramona Bachmann est également revenue sur cette victoire importante afin de reprendre la tête du classement de D1 Arkema. “C’était l’un des matches les plus importants. Parfois après de grosses victoires, comme celle obtenue face à Lyon, on oublie l’importance des autres rencontres. Donc, il était très important d’empocher les trois points aujourd’hui. Ces matches sont toujours difficiles lorsque tout le monde revient de sélection. Ce n’est pas simple quand tu n’as que deux entraînements pour te préparer, mais je pense nous avons fait ce qu’il fallait aujourd’hui.”