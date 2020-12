Ce dimanche, la belle semaine du PSG doit se poursuivre au stade Georges-Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye avec un derby parisien entre le Paris SG et le Paris FC (14h45, Canal Plus) comptant pour la 10e journée de D1 Arkema. Les enjeux diffèrent entre les deux clubs. Le PSG (25 points) doit l’emporter pour reprendre la tête du classement devant Lyon (27 points), vainqueur 3-1 au Havre. Le PFC lui doit tenter de remonter au classement. Septième avec 12 points au compteur (en 9 matches) l ‘ex Juvisy ne fait plus partie des cadors chez les féminines. Rien qu’en Ile-de-France, le FC Fleury 91 (5e avec 17 points) est passé devant le PFC. Les joueuses d’Olivier Echouafni doivent donc – en toute logique – l’emporter à domicile.