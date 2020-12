Quinze jours après leur belle victoire face à l’Olympique Lyonnais (1-0), les Féminines du PSG affronteront le Paris FC dans la peau du leader de D1 Arkema, ce dimanche à 14h45 (10ème journée). Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur des Parisiennes, Olivier Echouafni, a évoqué l’approche de son équipe dans ce derby, en tant que leader du championnat. dans des propos rapportés par leparisien.fr.

“Il n’y a aucun statut. Le chemin est encore bien long. La première idée est de récupérer les joueuses en bonne forme et de faire le point sur ce qui va nous attendre sur cette fin d’année. Nous avons deux matchs en championnat et la Ligue des champions (qui commence jeudi prochain). Le prochain match c’est le Paris FC. Une rotation à prévoir avec la semaine à trois matches (Paris FC, Leczna et Le Havre) ? Obligatoirement. On veut bien terminer l’année. La première étape, c’est le Paris FC. Cette équipe n’est pas du tout à sa place au classement. Elle mérite beaucoup mieux. Elle doit avoir quatre ou cinq points de plus et peut être dans le top 4. Ce sera une première étape”, a exposé Olivier Echouafni, avant d’évoquer le travail mental de son équipe après la victoire face à l’OL. “On n’a pas encore eu le loisir de travailler sur cet aspect. L’objectif est toujours de se remettre en question. La performance de Lyon remonte déjà à quinze jours. L’idée est de confirmer. Il n’y a pas à s’enflammer sur quoi que ce soit. Nous, on doit absolument être concentré sur cette rencontre et continuer la série à domicile.”

Lors de ce point presse, Olivier Echouafni a notamment fait un point sur l’état de son groupe après la trêve internationale. “Je viens tout juste de récupérer les internationales sud-américaines : Endler et Formiga. On a par ailleurs deux joueuses absentes pour le match : Nadia Nadim, testée positive au Covid et isolée au Danemark. Luana a reçu un gros coup à la cheville. Ça semble aller pour Diani et, pour l’instant, Bruun est autorisée à rejoindre le groupe (cas contact de Nadim en sélection). Tout dépend du dernier test réalisé ce jeudi.”