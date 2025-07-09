Enrique : « Je pense que l’on réalise une grande saison »

Opposé au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG n’a fait qu’une bouché des Madrilènes pour se qualifier en finale (4-0).

Après le Bayern Munich, le PSG retrouvait un autre gros morceau lors des demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid. Le club de la capitale a réalisé une très belle performance contre les Madrilènes, marquant rapidement deux buts grâce à Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé sur deux erreurs de la défense espagnole. Après une action collective de très grande classe, l’international espagnol s’est offert un doublé pour totalement asphyxier le Real Madrid. Avec ce large score, et face à un Real Madrid inoffensif, les Parisiens ont géré la seconde période, marquant un quatrième en toute fin de match par l’intermédiaire de Gonçalo Ramos pour s’offrir une large qualification (4-0) en finale de la Coupe du monde des clubs dans laquelle ils retrouveront Chelsea dimanche soir (21 heures, DAZN, TF1). Au micro de DAZN, Luis Enrique a souligné la très belle prestation de son équipe.

« C’est difficile pour les adversaires de faire la même chose que nous »

« Vous vous attendiez à une telle domination ? C’est toujours difficile de savoir ça avant le match parce que tu dois penser au moment de chaque match pour analyser. Mais, normalement, nous sommes une équipe qui est dominante, qui aime avoir la balle. C’est difficile pour les adversaires de faire la même chose. Je pense que l’on a commencé le match dès le début avec une domination. Dans les dix premières minutes, on a eu un peu de chance et je crois que l’on a mérité la victoire. C’est mon objectif en tant qu’entraîneur, d’essayer de voir que nos joueurs profitent, que nos supporters puissent profiter et voir son équipe jouer au football. Je pense que l’on réalise une grande saison. »