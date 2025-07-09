Fabian Ruiz sur sa performance : « Je ne pouvais imaginer mieux »

Double buteur ce soir lors de la large victoire du PSG contre le Real Madrid (4-0), Fabian Ruiz s’est réjoui de la qualification en finale de la Coupe du monde des clubs du PSG.

Titulaire dans l’entrejeu du PSG contre le Real Madrid, Fabian Ruiz a encore une fois été époustouflant, à l’image de sa très belle année 2025. L’international espagnol a ponctué sa performance XXL d’un doublé qui a permis au PSG de rapidement éteindre le Real Madrid. Au micro de DAZN, le numéro 8 du PSG, nommé homme du match, s’est félicité de la belle victoire parisienne et de la qualification en finale de la compétition.

« Bravo à toute l’équipe »

« Homme du match, doublé contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, un rêve ? Je ne pouvais imaginer mieux, franchement. Bravo à toute l’équipe qui m’a donné la force de pouvoir mettre ces buts. L’équipe a gagné contre le Real Madrid, on sait que c’est difficile contre l’une des meilleures équipes du monde. On savait que cela allait être très difficile, notamment avec la chaleur, mais on est très très content. Qu’est-ce que j’ai changé après mes débuts difficiles au PSG ? Je crois que c’est un peu de tout. Changer de pays, changer de championnat, ce n’est jamais facile. C’est forcément difficile au début, mais après, l’entraîneur est arrivé et peu à peu, j’essaye de donner le meilleur de moi-même. La saison dernière a été superbe. Cela a été très riche pour nous. »