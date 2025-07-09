CdM des Clubs – Le PSG humilie le Real Madrid et file en finale

Ce mercredi soir, le PSG et le Real Madrid s’affrontaient pour une place en finale de la Coupe du monde des clubs. Et les Parisiens ont livré une démonstration.

Qui rejoindra Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs ? Ce mercredi soir, le PSG défie le Real Madrid pour une affiche digne d’une finale avant l’heure. Et dans ce choc européen, Luis Enrique ne pouvait pas compter sur Willian Pacho, suspendu jusqu’à la fin de la compétition. Ainsi, Lucas Beraldo avait une belle occasion de se montrer aux côtés de son compatriote Marquinhos. Pour le reste du onze, le coach parisien avait aligné sa meilleure équipe possible avec notamment le retour d’Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque. En face, Xabi Alonso devait composer avec l’absence de dernière minute de Trent Alexander-Arnold et la suspension de Dean Huijsen. De son côté, Kylian Mbappé connaissait sa première titularisation dans cette compétition.

Le résumé du match

Le PSG a rapidement fait respecter son statut de champion d’Europe dès le début de la rencontre. Après deux gros arrêts de Thibaut Courtois face à Fabian Ruiz (4e) et Nuno Mendes (5e), le show parisien a commencé. Après un pressing gagnant d’Ousmane Dembélé sur Raul Asensio, Fabian Ruiz a bien suivi pour tromper Thibaut Courtois (1-0, 6e). Dans la foulée, Antonio Rüdiger a également craqué sur un nouveau pressing du numéro 10 parisien, qui a trompé avec sang froid le portier madrilène (2-0, 9e). Un récital des champions d’Europe qui va connaître son point culminant sur une action sublime. Après une sortie de balle de grande classe entre Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, le latéral marocain a offert à Fabian Ruiz un doublé (3-0, 24e). Une action digne de ce PSG version Luis Enrique. Avant la pause, les Rouge & Bleu auraient pu aggraver la marque mais Khvicha Kvaratskhelia n’a pas trouvé le cadre (40e) et Ousmane Dembélé a vu son centre-tir être détourné par Thibaut Courtois (45’+3). Le PSG a donné une leçon de football au Real Madrid dans cette première période (3-0).

En totale gestion dans cette seconde période, Luis Enrique a pu faire reposer certains joueurs comme Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz ou encore Nuno Mendes. Malgré tout, les Rouge & Bleu se sont procurés des situations offensives avec une nouvelle entrée intéressante de Bradley Barcola. En face, le Real Madrid ne s’est pas montré dangereux et a buté sur un Lucas Beraldo très solide en défense. Et dans ce moment de gestion, les Parisiens sont parvenus à marquer un dernier but en fin de rencontre grâce à Gonçalo Ramos, sur une passe de Bradley Barcola (4-0, 88e). Le PSG a humilié le Real Madrid et affrontera Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs dimanche (21h).

Fil du match

Le coup d’envoi est retardé de dix minutes en raison du retard de bus des deux équipes. Le coup d’envoi sera donc donné à 21h10.

0′ Après ce retard de dix minutes, le coup d’envoi est donné par le Real Madrid. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ La première situation pour le PSG !!! Sur son côté gauche, Kvaratskhelia progresse balle au pied, percute et entre dans la surface. Malheureusement, son tir n’est pas cadré.

4′ Quel arrêt de Courtois pour détourner un tir enroulé de Fabian Ruiz.

5′ Nouvel arrêt incroyable de Courtois à bout portant sur une frappe de Nuno Mendes. Quel début de match des Parisiens.

6′ BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FABIAN RUIZZZZZZZZZZ (1-0). Après un pressing gagnant de Dembélé sur Asensio dans la surface, Courtois attrape le pied de l’attaquant parisien mais F.Ruiz a bien suivi et marque dans le but vide.

8′ La réponse madrilène avec un centre de Vinicius qui passe devant le but de Donnarumma.

9′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELEEEEEEE (2-0). Cette fois-ci, le meilleur buteur parisien fait un pressing gagnant sur Rüdiger et va tromper Courtois. Quel début de match des Parisiens sur deux cadeaux du Real !!!!!!!

13′ Belle défense de Marquinhos sur Mbappé dans le rond central.

15′ Quelle explosivité de Nuno Mendes dans ce début de match.

17′ Les Parisiens ne laissent pas respirer les Madrilènes.

20′ La frappe de loin d’Hakimi est trop croisée. Le PSG semble intouchable dans ce début de rencontre.

21′ Quel retour défensif de Nuno Mendes devant Vinicius dans la surface parisienne.

23′ Belle défense à deux de Dembélé et Marquinhos pour gêner Mbappé dans son tir.

24′ QUEL BUT COLLECTIF DU PSG (3-0). Sur une sortie de balle de grande classe avec Donnarumma et Dembélé, Hakimi sert F.Ruiz qui marque un doublé avec sang froid.

28′ Tacle de frustration de Tchouaméni sur Hakimi. Le Français récolte un carton jaune.

36′ Après avoir dribblé deux joueurs du Real Madrid, Kvaratskhelia fait une course folle vers le but adverse mais se fait stopper. Quel effort du Géorgien.

40′ Après un nouveau beau mouvement entre Dembélé et Kvara, le Géorgien n’enroule pas suffisamment son ballon pour marquer le quatrième but.

43′ 76% de possession de balle pour le PSG.

45′ Trois minutes de temps additionnel.

45’+2 La frappe de Nuno Mendes est repoussée par Courtois.

45’+2 Carton jaune pour J.Neves après une faute volontaire pour stopper l’action madrilène.

45’+3 Belle lecture de Donnarumma pour anticiper une passe de Güler.

45’+3 Le centre-tir de Dembélé est détourné par Courtois.

45’+3 C’est la pause au MetLife Stadium. Le PSG offre un récital face à un Real Madrid impuissant avec un doublé de F.Ruiz et un but de l’incontournable Dembélé (3-0).

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

47′ Belle gestion de Belrado qui remet intelligemment de la tête à Donnarumma

48′ But refusé pour Doué après un hors-jeu très limite de Dembélé.

49′ Le centre fort de Doué est repoussé par Courtois.

52′ Après une belle remise de Valverde, le tir de Mbappé s’envole.

57′ Nouvelle frappe de Kvara mais il ne trouve toujours pas le cadre.

58′ Belle défense de Marquinhos pour contrer un tir de Vinicius.

59′ Double changement pour le PSG. Dembélé, buteur, cède sa place à G.Ramos. De son côté, Kvaratskhelia est remplacé par Barcola.

60′ Sans surprise, le PSG ne met pas la même intensité dans son jeu mais arrive à se procurer des situations offensives assez facilement.

62′ Barcola proche de reprendre un centre de Doué.

63′ Belle défense de Beraldo pour contrer un tir de Bellingham.

64′ Donnarumma détourne des deux poings un centre de Mbappé.

66′ Nouveau double changement pour le PSG. Doué et F.Ruiz cèdent leur place à Mayulu et Zaïre-Emery.

72′ Trouvé par Hakimi dans la profondeur, G.Ramos n’a pas cadré sa frappe.

74′ La frappe puissante de Valverde est détournée par le dos de Beraldo. Match très solide du Brésilien.

79′ Lancé dans la profondeur, Hakimi prend trop de temps à servir Ramos et Militao repousse en corner.

80′ Dernier changement pour le PSG. Lee cède sa place à Nuno Mendes.

83′ Les Parisiens sont en totale gestion dans cette fin de rencontre. Le Real Madrid ne propose rien de son côté.

84′ Sur corner, la tête de Militao passe à côté du but de Donnarumma.

87′ La frappe de loin de Militao repoussée par Donnarumma.

88′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOSSSSS (4-0). Après un servie de Barcola dans la surface, Ramos se retourne et trompe en force Courtois.

90′ C’est terminé. Le PSG humilie le Real Madrid (4-0) et file en finale de Coupe du monde des clubs. Quelle démonstration des Rouge & Bleu face à une formation madrilène impuissante face à la meilleure équipe d’Europe.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Real Madrid

Demi-finale de finale de la Coupe du monde des clubs – Stade : MetLife Stadium​ – Horaire : 21h (heure française) – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Szymon Marciniac – Buts : F.Ruiz (6e, 24e), Dembélé (9e), G.Ramos (88e) – Cartons : Tchouaméni (28e), J.Neves (45e+2), Carvajal (73e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Beraldo, Nuno Mendes (Lee, 80e) – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Zaïre-Emery, 66e) – Doué (Mayulu, 66e), Dembélé (G.Ramos, 59e), Kvaratskhelia (Barcola, 59e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Kamara, Barcola (59e), Lee (80e), Mayulu (66e), Mbaye, Ramos, (59e) Zaïre-Emery (66e)

Le XI du Real Madrid : Courtois – Valverde (c), Asencio (Militao, 64e), Rudïger, F.Garcia – Bellingham (Modric, 64e), Tchouaméni, Güler (Vazquez, 83e) – G.Garcia (Carvajal, 71e), Mbappé, Vinicius Jr (Brahim, 64e) Remplaçants : Lunin, Carvajal (71e), Militao (64e), Camavinga, Modric (64e), Rodrygo, Lucas Vazquez (83e), Ceballos, Brahim (64e), Youssef, Jacobo, Chema, Victor Munoz, Mario Marin

: Courtois – Valverde (c), Asencio (Militao, 64e), Rudïger, F.Garcia – Bellingham (Modric, 64e), Tchouaméni, Güler (Vazquez, 83e) – G.Garcia (Carvajal, 71e), Mbappé, Vinicius Jr (Brahim, 64e)