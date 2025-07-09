Enrique : « Le secret du PSG, c’est l’équipe »

Ce mercredi soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Avant cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG va tenter de se qualifier en finale de la Coupe du monde des clubs en éliminant le Real Madrid en demi-finale ce mercredi soir. Comme c’est de coutume avant chaque match, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le coach du PSG a évoqué cette confrontation contre les Madrilènes, les retrouvailles avec Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Marquinhos, l’absence de Willian Pacho…

Comment vous êtes-vous préparé à affronter les fortes températures attendues pendant la rencontre ?

« On est habitués à jouer dans ces conditions, c’est une constante dans cette compétition. Ce sera comme d’habitude, nous devrons bien nous hydrater. Il fera très chaud et ce n’est pas bon pour le spectacle car c’est difficile de jouer dans ces conditions. Mais c’est la même chose pour les deux équipes. »

Un match qui m’excite personnellement ?

« Jouer contre le Real Madrid, c’est particulier, sans aucun doute. Nous aimons jouer ce type de matchs car cela signifie que tu as bien fait le boulot. Nous sommes en position de jouer une demi-finale. C’est un match très important, motivant. Nous sommes prêts à jouer et à chercher une autre finale. Pour moi, c’est un plaisir de jouer contre le Real Madrid, ça l’a toujours été, car on joue contre l’équipe la plus adulée au monde, c’est énorme. Et je suis un « Culé », un socio du Barça, donc c’est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid. »

Les retrouvailles avec Mbappé

« Il y a beaucoup de choses qui font que c’est un match particulier, autour du match il y a beaucoup de situations différentes. Mais à la fin, le plus important, c’est de jouer une demi-finale du Mondial des clubs. Je pense que c’est très intéressant, on doit être prêt pour rester concentré sur le match et sur la demi-finale. »

Des regrets sur la fin d’aventure de Mbappé au PSG ?

« Cela appartient au passé. C’est derrière nous et je n’ai rien à ajouter rien de plus. »

Hakimi contre Alexander-Arnold

« Je n’aime pas trop comparer les joueurs. Ici, il n’y a que des tops joueurs. Hakimi est l’un des meilleurs latéraux droits que j’ai pu entraîner au cours de ma carrière. C’est très positif d’avoir un tel joueur. Je peux aussi parler de Nuno Mendes, un joueur de top niveau. C’est un plaisir de pouvoir les entraîner. »

Marquinhos a dit que le secret du PSG, c’était vous. Êtes-vous d’accord avec lui ?

« J’aimerais être d’accord mais le secret du PSG, c’est l’équipe. Ceux qui commencent le match et ceux qui sont sur le banc ont tous le même objectif. On a vu une vraie union avec les supporters, cela a porté ses fruits. »

Un affrontement possible contre Chelsea en finale

« Je ne peux pas analyser les choses comme ça. Ce n’est pas une équipe que je connais si bien que ça. Ce n’est pas une bonne chose de parler de ça avant une finale. On a un défi de taille contre le Real Madrid. Ensuite, on pourra analyser Chelsea et parler d’eux. Ils s’en sont très bien sortis depuis le début de la compétition. »

Les points forts et les points faibles du Real Madrid

« C’est très difficile d’analyser ce Real Madrid. Car ils commencent un nouveau travail. On sait qu’ils sont très forts individuellement, mais c’est le début de Xabi Alonso comme coach du Real. C’est toujours difficile d’entraîner une grande équipe mais je pense que Xabi Alonso réunit tout ce qu’il faut pour être à la hauteur de ce club. »

Le PSG meilleur sans Mbappé ?

« Cela appartient au passé. Le passé ce n’est pas important. Il faut se concentrer sur le présent. »

L’impact de la suspension de Willian Pacho

« Je n’ai rien à dire sur la suspension de deux matchs, je ne peux pas contrôler ça. Je ne veux pas perdre de temps sur ce sujet. Vous verrez demain comment nous essayerons de jouer sans Pacho et Hernandez. »

Mbappé motivé de jouer contre le PSG ?

« C’est une question pour le passé, je ne préfère pas en parler. »

Prêt à changer ma philosophie pou remporter la compétition ?

« Notre philosophie, c’est ce qui nous a permis de gagner la Ligue des champions. Je dois oublier cette philosophie ? Tu dois adapter ta mentalité à ce match et on doit jouer avec nos forces. C’est la clé. Pourquoi je changerais ça ? C’est important de bien jouer au football. Nous avons beaucoup de possibilités de gagner quelques matchs en jouant à notre niveau. Je ne dois rien changer. »

Êtes-vous motivés après un titre européen plus prestigieux et reconnu que ce Mondial des clubs ?

« Depuis notre arrivée au club, nous avons tous marqué l’histoire. Maintenant, on a la possibilité de gagner ce tournoi qui ne se déroule que tous les quatre ans. Je pense sincèrement que ça va devenir une référence, c’est une bonne manière de partager avec des équipes de différentes parties du monde. Alors oui on est en fin de saison mais quand vous êtes à un match de la finale, la motivation va bien plus loin. »

Comment ce sens Donnarumma après la blessure de Musiala ?

« Gigio on le connaît. C’est quelqu’un de bien. Le foot est un sport où il y a toujours des blessures. Cela fait partie de la vie d’un joueur professionnel. Il n’y avait aucune mauvaise intention de sa part. Ce sont des moments délicats, je ne vais pas m’arrêter sur des déclarations extérieures. Gigio va bien. Est-il touché ? Oui. Mais il a été en contact avec Musiala et on lui souhaite tous un bon rétablissement. »

Une saison trop longue à mes yeux ?

« Pour la saison prochaine on prendra autant de vacances que possible pour nous remettre à zéro et nous remettre au service de nos objectifs en tant que club. Il reste un ou deux matchs dans cette saison, qui restera gravée dans l’histoire du PSG. On veut la terminer de la meilleure manière. L’équipe a encore de l’énergie. C’est une demi-finale de Mondial des clubs, cela représente beaucoup pour nous et pour eux. Nous sommes tout proches de jouer une autre finale. »