Mercato – Marco Asensio dans le viseur de l’Inter Milan ?

De retour de prêt d’Aston Villa, Marco Asensio ne devrait pas faire long feu au PSG. Il serait dans le viseur de l’Inter Milan lors de ce mercato estival.

Marco Asensio a été prêté à Aston Villa en deuxième partie de saison afin d’avoir un temps de jeu plus régulier, lui qui avait disparu de la rotation de Luis Enrique en fin de première partie de saison. En Angleterre, il a participé à 21 matches toutes compétitions confondues pour huit buts et une passe décisive. Malgré de bonnes performances, les Villans n’ont pas décidé de tenter de le conserver à l’issue de son prêt.

A voir aussi : Mercato PSG – L’AC Milan entre dans la danse pour la signature de Marco Asensio

Il n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Marco Asensio devra se trouver une nouvelle porte de sortie, lui qui n’entre toujours pas dans les plans de Luis Enrique. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport fait sa Une sur l’avenir de l’international espagnol. Et selon les informations du quotidien sportif italien, l’Inter Milan s’intéresserait à l’ancien du Real Madrid. Pour s’en séparer, le PSG en demanderait entre 10 et 12 millions d’euros. Si Marco Asensio souhaite rejoindre le dernier finaliste de la Ligue des champions, il devra baisser son salaire, explique la Gazzetta. L’Inter ne comptant pas lui offrir les émoluments qu’il touche au PSG (8 millions d’euros). Le quotidien sportif transalpin explique que l’Inter n’est pas seul sur ce dossier puisque Fenerbahçe s’intéresse aussi à Marco Asensio. D’autres rumeurs évoquent également un Milan AC qui aimerait s’offrir Marco Asensio.