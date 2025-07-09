PSG / Real Madrid – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, DAZN), le PSG affronte le Real Madrid en demi-finale de Coupe du monde des clubs. Luis Enrique devrait aligner une équipe très compétitive.

Après avoir éliminé le Bayern Munich en quart de finale, le PSG tentera d’éliminer le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs afin de rejoindre Chelsea en finale de la compétition, les Londoniens ayant éliminé le Fluminense de Thiago Silva dans l’autre demi-finale (2-0). Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absent de l’entraînement de veille de match, Presnel Kimpembe ne devrait pas figurer sur la feuille de match, tout comme Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus pour la demi-finale et la potentielle finale après leurs expulsions contre le Bayern, et qui ont été autorisés à quitter le groupe du PSG.

Ousmane Dembélé titulaire ?

Pour cette rencontre contre le Real Madrid, Luis Enrique devrait aligner une équipe sans surprise, comme l’indique Le Parisien et L’Equipe. Dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma sera présent comme depuis le début de la compétition. Pour le défendre, un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Marquinhos et Lucas Beraldo, qui remplace Willian Pacho suspendu, en défense centrale, et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Pour le milieu de terrain, du classique aussi avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Enfin, en attaque, le coach du PSG devrait faire confiance à Désiré Doué, Ousmane Dembélé, qui connaîtrait sa première titularisation depuis son retour de blessure, et Khvicha Kvaratskhelia.