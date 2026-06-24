Féminines : le PSG officialise l’ouverture de son centre de préformation

Ce jour, le PSG a publié un communiqué annonçant l’ouverture de son centre de préformation chez les féminines. Une nouvelle très grande étape.

Désireux de proposer un environnement de travail des plus complets pour la totalité du club, le Paris Saint-Germain peut, dans sa mission, s’appuyer sur un magnifique écrin : le Campus PSG. Un campus qui va d’ailleurs accueillir un tout nouveau centre de préformation destiné à la section féminines. En effet, comme annoncé via un communiqué officiel, la détection des talents et l’accompagnement des futures joueuses pourra désormais se faire dès 12 ans et jusqu’à 14 ans et leur entrée dans leur formation. De quoi permettre au club de la capitale de repérer les pépites de demain bien plus tôt et de les former en conséquence.



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Le PSG annonce l’ouverture de son centre de préformation chez les féminines

« Le Paris Saint-Germain franchit une nouvelle étape dans le développement de son projet sportif féminin avec l’ouverture, à la rentrée 2026, de son Centre de préformation féminin au sein du Campus PSG à Poissy. Destiné aux joueuses de 12 à 14 ans, ce dispositif constitue une première étape structurante avant le Centre de formation et vient compléter la filière de formation du Club, de la détection jusqu’au plus haut niveau. Cette initiative s’inscrit dans l’ambition du Paris Saint-Germain de faire émerger les talents franciliens et de bâtir un modèle de performance durable fondé sur la formation et la jeunesse », peut-on notamment lire sur ce communiqué officiel.