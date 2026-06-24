Pierre Mounguengue

Mercato PSG : Pierre Mounguengue va signer en Ukraine

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet24 juin 2026

Comme pressenti, Pierre Mouguengue ne signera pas son premier contrat pro au PSG. L’attaquant est attendu du côté du Dynamo Kiev.

On s’attend à une sacrée fuite des talents du côté du Paris Saint-Germain cet été. Malgré une philosophie tournée vers les jeunes et les éclosions de Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye après Warren Zaïre-Emery, de nombreux titis ont décidé de signer leur premier contrat loin de leur club formateur. C’est notamment le cas de Pierre Mounguengue, buteur attitré des U19 l’exercice passé.

Malgré les nombreux départs, le PSG reste très ferme avec ses titis

Pierre Mounguengue vers le Dynamo Kiev

En effet, on s’y attendait très largement, Djamel le confirme : Pierre Mounguengue va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Un temps annoncé du côté du Danemark ou à Strasbourg, l’avant-centre de 18 ans a fait le choix surprenant de rallier l’Ukraine. Et c’est le Dynamo Kiev, prêt à lui faire une place directement dans l’équipe première, qui va rafler la mise dans ce dossier. « C’est la force du projet sportif et la volonté déterminée du président du Dynamo qui ont fait la différence. Le joueur y va pour franchir un cap avec un temps de jeu garanti au sein de l’équipe première », a notamment expliqué Djamel à ce sujet.

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