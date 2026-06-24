Mercato : accord tout proche entre le PSG et la Juve pour Kolo Muani ?

Le PSG et la Juventus se seraient largement rapprochés d’un accord pour Randal Kolo Muani. Quelques détails resteraient toutefois à régler.

Une histoire sans fin. Après un premier prêt de six mois à la Juve à l’hiver 2025, Randal Kolo Muani évoluait à Tottenham la saison dernière, là encore sous forme de prêt. Et il se pourrait que l’ancien nantais, non conservé par les Spurs, reparte pour un troisième tour, très probablement du côté du Piémont. En tout cas, Luis Enrique ne compte nullement l’intégrer à son groupe, tandis que son contrat prend fin dans deux ans (2028).







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Enfin le bout du tunnel pour Randal Kolo Muani ?

En Italie, Randal Kolo Muani a convaincu. Le duo Carnevali – Spalletti a fait de l’attaquant de 25 ans sa priorité absolue pour renforcer l’attaque de la Juve. De son côté, le principal intéressé pousse pour retrouver la Vieille Dame avec laquelle il s’est parfaitement épanoui durant six mois. Et selon le Corriere dello Sport, il pourrait bien être exaucé, enfin.

Le média affirme qu’un accord se dessine bel et bien entre les différentes parties. Et on se dirigerait vers un nouveau prêt, mais avec une obligation d’achat cette fois-ci. La première offre piémontaise, un prêt avec une option d’achat liée à une qualification en Ligue des Champions en 2027-2028, a définitivement été écartée par le PSG, précise le Corriere dello Sport. Concernant le montant de cette opération, il se situerait aux alentours des 35 millions d’euros.



Reste que si l’accord est apparemment imminent, la Juve doit également dégraisser au préalable. Jonathan David, Edon Zegrova et Lois Openda sont ainsi invités à plier bagages afin de dégager des liquidités pour Randal Kolo Muani. Le but juventino est de pouvoir compter sur ce dernier pour le stage estival de présaison de Luciano Spalletti avec son groupe, c’est-à-dire avant mi-juillet, conclut CDS.

