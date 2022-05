Fernandez : « Di Maria a toujours eu la bonne attitude »

Ce dernier match de la saison 2021-2022 face au FC Metz (ce samedi soir à 21h sur Prime Video) aura une saveur particulière pour certains joueurs du PSG. Outre le feuilleton Kylian Mbappé qui a pris une dimension importante ces dernières heures, un autre nom sera à l’honneur ce soir au Parc des Princes. En effet, après sept saisons dans la capitale, Angel Di Maria disputera son dernier match avec les Rouge & Bleu. Un joueur qui aura marqué les esprits des supporters parisiens en devenant le meilleur passeur de l’histoire du club (111) et en étant décisif dans la plupart des matches à enjeu notamment en Ligue des champions. À cette occasion, l’ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, Luis Fernandez, s’est exprimé sur ce dernier match particulier au Parc des Princes, dans un entretien au Parisien. Extraits choisis.

Est-ce important de ne pas oublier les anciens du club

« Évidemment. En confiant le poste de président à Marc Keller et celui de coordinateur sportif à Kader Mangane, Strasbourg est pour moi un bel exemple, chez eux, les anciens sont là. C’est d’ailleurs le cas dans de nombreux clubs en Espagne, en Italie et en Angleterre. Mais en France, on oublie assez souvent les anciens, ceux qui ont permis à certains clubs de grandir. J’ai eu l’occasion de dire ce que je pensais, je ne veux pas donner l’impression de m’acharner. Le PSG est un club gravé à vie dans mon cœur, j’y ai grandi, le Parc est mon jardin, un lieu mythique. Je n’ai que de bons souvenirs. »

Un public qui boude la cérémonie du trophée ?

« Je demande aux supporters d’évacuer leur déception. Ils ont toujours été là ces 10 dernières années. Même quand Paris a perdu les deux titres précédents, on n’a jamais atteint ce niveau de mécontentement. Ils sont déçus et veulent du changement. Il faut leur apporter, par un moyen ou un autre et faire preuve de plus considération à leur égard. Mais il faut aussi penser collectif. »

Les doutes sur l’avenir de Mbappé

« On attend tous avec impatience que Kylian fasse la bonne annonce. La bonne décision, ce serait de rester pour qu’il devienne à Paris ce grand leader que tout le monde attend. Il en est capable. En tant que supporter, j’aimerais tellement qu’il continue au PSG… S’il reste, qu’il n’hésite pas à l’annoncer après le match, ça nous fera une soirée de folie (rires). »

La dernière de Di Maria

« Il faut lui rendre hommage, le féliciter. Ce garçon est un passeur hors pair, il a toujours eu la bonne attitude, a toujours apporté ses qualités techniques, sa finesse… Lorsque Raï est parti, on a vu la tendresse que les supporters avaient pour lui. Ce sera pareil pour Di Maria. Il mérite son tour d’honneur, il faut le laisser communier avec le public. »