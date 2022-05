Le PSG annonce officiellement le départ d’Angel Di Maria

C’est une page immense de l’histoire du PSG qui va se tourner ce samedi au Parc des Princes. En effet, après sept saisons de bons et loyaux services, Angel Di Maria va quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de cet exercice 2021/2022. Le meilleur passeur de l’histoire du club montre particulièrement son amour au club depuis quelques jours, conscient qu’il vit ses derniers moments dans la capitale française. L’Argentin devrait recevoir une belle ovation de ses nombreux fans, qui sont conscients de son immense apport ces dernières années et ses matches décisifs en Ligue des Champions ou en championnat.

Nasser Al-Khelaifi a tenu à rendre hommage à Di Maria

Dans un communiqué, Nasser Al-Khelaifi a exprimé toute son admiration sur l’apport de l’international argentin au PSG : « Angel Di Maria a définitivement marqué l’histoire du Club. Il restera dans les mémoires des supporters comme un joueur à l’état d’esprit irréprochable, qui a fait preuve d’un engagement sans faille pour défendre nos couleurs. Je donne rendez-vous à toute la famille Paris Saint-Germain, demain au Parc des Princes, pour lui rendre l’hommage qu’il mérite. »

El Fideo aura disputé 294 matches pour un total de 91 buts et 111 passes décisives. Il aura aussi contribué à faire grandir le Paris Saint-Germain et son palmarès. En effet il aura remporté 5 championnats de France de Ligue 1 (2016, 2018, 2019, 2020, 2022), 5 Coupes de France (2016, 2017, 2018, 2020, 2021), 4 Coupes de la Ligue (2016, 2017, 2018, 2020) et 4 Trophées des Champions (2016, 2018, 2019, 2020). Il aura en plus participé à une finale de Ligue des Champions avec les Rouge & Beu en 2020.