Samedi soir (21 heures, Prime Video), le PSG reçoit Metz dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Une rencontre sans enjeu pour le club de la capitale, mais pas pour les Messins. 18e et barragiste, les Grenats doivent réaliser le même résultat voire un meilleur résultat que Saint-Etienne pour conserver sa place et ne pas descendre directement en Ligue 2. En conférence de presse, Frédéric Antonetti a évoqué sa stratégie pour essayer de contrarier les Rouge & Bleu.

« Résister, c’est clair. Il va falloir bien défendre et à chaque fois que nous aurons la possibilité de leur poser des problèmes, nous le ferons. J’espère surtout que nous serons au rendez-vous. Si nous le sommes et que nous faisons un bon match, je serai content. Après, s’ils sont meilleurs que nous, ils sont meilleurs que nous. C’est tout. Le Parc est l’endroit où il y a le plus de bruit. C’est très dur de se faire entendre de ses joueurs quand on y joue. Mais c’est impossible d’anticiper les choses par rapport à notre public (1000 Messins sont attendus, ndlr). »

Frédéric Antonetti qui a aussi encensé le PSG, « ce qu’il se fait de mieux dans le monde« prenant exemple sur le match contre le Real Madrid.

« Pendant 2h30, il n’y a pas eu de match. Après, c’est vrai que l’on commente le résultat et l’élimination. Mais en tant qu’entraîneur, je regarde le contenu. Et pendant 2h30, le PSG m’a enchanté. C’était très très beau à voir. Le résultat a fait que tout le monde l’a oublié, mais il n’y a pas eu de match à l’aller, et le retour s’est joué à peu de choses. Rappelez-vous les deux hors jeu de Mbappé. Tout le monde a oublié cela ! […]Dans le football, il faut parfois un peu de réussite, de chance. Sur ce que j’ai vu contre le Real Madrid, Paris est l’une des meilleures équipes du monde. Voire la meilleure. Je me répète, mais c’était tout simplement très beau à voir, même si la dernière demi-heure a été mauvaise.«