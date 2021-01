Le PSG a rendu une très pâle copie sur la pelouse du Moustoir face à Lorient lors de sa défaite cet après-midi (3-2). Le PSG a pourtant mené au score – grâce à deux penaltys de Neymar – mais a sombré dans les dix dernières minutes. Titulaire sur le couloir droit de la défense parisienne, Alessandro Florenzi estime que son équipe a manqué d’exigence. “On avait mal commencé. Au PSG, on doit avoir un minimum d’exigence, ce n’est pas celui d’aujourd’hui et c’est pour cela que l’on a perdu, peste Florenzi au micro de Téléfoot La Chaîne avant d’expliquer que cette défaite n’aura pas de conséquence sur la suite de la saison. Je ne crois pas. Nous avons une grande équipe. Cela peut arriver une fois, mais cela ne doit plus arriver.“