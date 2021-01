Un dimanche après-midi pluvieux en Bretagne. Le PSG est à Lorient afin de reprendre sa place de leader en Ligue 1. Pour cela il faut prendre trois points chez le 19e. Et si Mauricio Pochettino ne peut pas compter sur certains hommes comme Keylor Navas (coup à la poitrine), Marquinhos (adducteurs), Abdou Diallo (Covid-19), Marco Verratti (Covid-19), ou Ander Herrera (en phase de reprise), il a de sacrés munitions. A commencer par le quatuor offensif, les Quatre Fantastiques Ángel Di María, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Mauro Icardi qui sont alignés dans un 4-4-2 face au 5-4-1 breton. Dans l’entrejeu on trouve une paire Danilo Pereira – Leandro Paredes. Enfin, Presnel Kimpembe réalise son retour dans le onze de départ au côté de Thilo Kehrer.

Fil du match

L’entame de jeu est mauvaise, le déchet technique énorme. Et on assiste même à une série de frappes lorientaises non cadrées. A la 30e minute, Rico doit s’employer sur une frappe flottante de Grbic. A la 36e, ça cafouille à l’entrée de la surface, Abergel se lance et frappe en taclant, le ballon finit dans la lucarne du PSG ! Paris se réveille un peu… et c’est le joueur offensif actif, Neymar, qui obtient un penalty et le transforme. 1-1 à la pause. Maintenant, il faut jouer au football. A la 56e minute, Mauro Icardi est crocheté par Mendes. Dans son style unique, Neymar transforme une nouvelle fois (1-2) au milieu de la cage. A la 72e minute, une tête plongeante d’Icardi sur un centre de Neymar est repoussée par Dreyer. A la 80e minute, Wissa passe facilement Kehrer, n’est pas stoppé par le tacle de Kimpembe, et score derrière ! Et comme le PSG avait vraiment décidé de faire n’importe quoi, Moffi peut partir seul du milieu de terrain pour aller marquer (91e) en contre le 3-2 ! Marquinhos aura vraiment beaucoup manqué. Cette défaite pourrait coûter cher en championnat.

Feuille de match du FC Lorient / PSG

22e journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 31 janvier 2021 à 15 heurs au stade Yves-Allainmat de Lorient | Diffuseur : Téléfoot Stadium 1 | Arbitre : J.Stinat | VAR : B.Coué et C.Guillard | Avertissements : Danilo (2e), Le Fée (12e), Monconduit (28e), Lemoine (71e), Paredes (75e), Abergel (90e) | Buts : Abergel (36e), Neymar (44e et 58e sp), Wissa (80e), Moffi (91e)