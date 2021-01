Pour son déplacement en Bretagne, le PSG s’est incliné face au FC Lorient (2-3) en toute fin de match, dans le cadre de la 22ème journée de Ligue 1. La cinquième défaite du PSG cette saison en championnat. Décevant dans tous les secteurs de jeu, le PSG reste deuxième du classement (45 pts), derrière l’OL (46 pts), et pourrait même chuter à la troisième place en cas de succès du LOSC face au DFCO. Après cette défaite, l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, est revenu sur la mauvaise prestation de son équipe face aux Merlus (19e au classement avant le coup d’envoi) en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par les journalistes d’Europe 1, Julien Froment, et de RMC Sport, Loïc Tanzi.

“C’est le foot, je suis déçu et triste pour le résultat, on n’est jamais rentré dans le rythme, le mérite revient à Lorient. Problème de coordination, l’organisation defensive n’a pas fonctionné. On a voulu aller chercher la victoire à 2-2, ce qui a créé une désorganisation défensive. C’est un accident, cela peut arriver. Ce n’est pas une excuse, mais on doit vite rebondir. Je suis le premier responsable, on va essayer d’avoir des réponses à cette défaite. Il faut garder le positif, les accidents ça arrive. On va continuer à travailler pour retrouver notre jeu, on a un autre match mercredi (face à Nîmes). Ça nous fait prendre conscience que si on ne joue pas à notre meilleur niveau ce genre de choses peut arriver. L’absence de Verratti ? Bien sûr que Marco est important. Mais on doit pouvoir jouer avec d’autres joueurs. Son absence ne peut pas être une excuse. Comment j’ai trouvé mon équipe ? On a été trop lents, on a donné trop d’options à Lorient. On voulait faire autre chose mais on n’a pas réussi.“, a expliqué Mauricio Pochettino après la rencontre face à Lorient.

Sur le site officiel du PSG, Mauricio Pochettino est revenu plus en détails sur les raisons de cette défaite face au FC Lorient (2-3). “Nous avons fait des efforts, en seconde mi-temps nous avons mieux joué qu’en première, on sentait que nous avions le contrôle du match et puis nous avons perdu, parce que nous avons concédé ces deux buts. On a besoin de progresser, de regarder vers l’avant, et de continuer à travailler pour nous améliorer. Des améliorations ? Bien sûr, on a travaillé, et même si ça ressemble à notre pire match, nous travaillons pour du moyen et du long terme et bien sûr les joueurs vont s’améliorer. Aujourd’hui, c’était un accident et nous devons aller de l’avant. Nous avons un autre match mercredi et c’est une bonne opportunité pour nous de jouer et de faire mieux qu’aujourd’hui”, a exposé Mauricio Pochettino après cette défaite face aux Merlus.