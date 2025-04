Formé au PSG, Jean-Kévin Augustin poursuit sa carrière en Pologne

Attaquant prometteur à ses débuts au PSG, Jean-Kévin Augustin n’a pas eu la carrière que l’on prévoyait pour lui. Sans club depuis six mois, il a signé en Pologne.

Jean-Kévin Augustin, attaquant prometteur du centre de formation du PSG, avait fait ses débuts en professionnel avec les Rouge & Bleu lors de la saison 2015-2016. Il jouera pendant deux ans avec son club formateur (31 matches, deux buts) avant de rejoindre Leipzig pour avoir un temps de jeu plus régulier. En trois saisons en Allemagne, il participera à 67 matches pour 20 buts.

Un septième club dans sa carrière

Mais sa carrière a pris un tournant négatif depuis la fin de son aventure en Bundesliga. Prêté à plusieurs reprises (AS Monaco et Leeds), il signe libre de tout contrat à Nantes durant l’été 2020. Mais en raison d’un Covid long et du syndrome de Guillain-Barré, une maladie rare qui se traduit par une faiblesse musculaire et une perte de sensations, il n’avait pas réussi à s’imposer chez les Canaris (11 matches toutes compétitions confondues). Il s’engagera ensuite à Bâle, libre de tout contrat, durant l’été 2022. En deux saisons en Suisse, il participe à 51 matches pour huit buts. En fin de contrat l’été dernier, il n’avait pas été prolongé et s’est donc retrouvé sans club pendant six mois. Ce dimanche, le Motor Lublin, huitième du championnat polonais, a officialisé la signature du joueur du PSG. À 27 ans, il va essayer de relancer sa carrière avec le club polonais, avec qui il a signé un contrat de six mois plus une année en option.