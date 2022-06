Formé au PSG, c’est peu dire que Jean-Kevin Augustin n’a pas connu la carrière escomptée. Passé par le RB Leipzig, il a surtout connu une aventure très délicate du côté du FC Nantes. En effet, l’attaquant a évolué chez les Canaris entre 2020 et 2022 pour un bilan des plus maigres : 11 petites rencontres seulement et aucun but inscrit.

Et revoilà Jean-Kevin Augustin

Placardisé du fait d’une condition physique jugée indigne du monde professionnel précédant des difficultés liées au Covid-19, Jean-Kevin Augustin n’a eu que très peu d’occasions de faire valoir ses qualités. Mais le bout du tunnel semble atteint pour le titi rouge et bleu. Ainsi, ce jour, on apprend que le joueur âgé de 25 ans s’est déniché un nouveau challenge. Il s’est, en effet, engagé pour trois saisons avec le FC Bâle libre de tout contrat. C’est le club suisse qui l’a annoncé via un communiqué officiel.