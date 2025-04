Mamadou Sakho prend la défense du nouveau projet du PSG

Depuis l’arrivée de Luis Enrique, le PSG a changé de projet, axant son effectif sur des jeunes joueurs prometteurs et non plus des superstars. Un projet validé par Mamadou Sakho.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG en 2011, de très nombreuses stars du football mondial ont rejoint les Rouge & Bleu et la Ligue 1. Mais depuis l’été 2023 et l’arrivée de Luis Enrique sur son banc, le club de la capitale a changé de projet en préférant miser sur des jeunes joueurs prometteurs plutôt que des stars mondiales. Un choix qui fonctionne au vu de la saison 2024-2025 réalisé par le PSG. Formé à Paris, Mamadou Sakho a tenu à prendre la défense du club de la capitale et de ses propriétaires.

« Je kiffe voir le PSG jouer »

« Comme je l’ai dit à maintes reprises cette année, aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui retournent leurs vestes. Je le dis avec mes mots, parce que c’est sincère. Aujourd’hui, beaucoup de gens changent de discours. Ce n’était pas du tout le même en août ou en septembre quand on a vu les gros noms quitter le PSG. Il y en a plein qui ont dit : « Le projet du Qatar a changé, il n’y a plus Neymar, Messi… » Je pense qu’il faut remercier le Qatar d’avoir fait vivre, dans tous les stades de France, des émotions exceptionnelles, lance l’ancien défenseur du PSG dans l’émission Stephen Brunch sur RMC. Je pense qu’un jeune de Troyes ou de Brest n’aurait jamais rêvé d’avoir Messi ou Neymar dans son stade. Ils l’ont fait. Je pense que tous les Français doivent les remercier. Par la suite, ils ont eu une nouvelle vision, avec un autre projet. Quand on a vu les jeunes talents arriver, il y a eu beaucoup de critiques. Mais avec le temps, le coach a pu mettre ses idées en place. On voit que ces jeunes talents sont déterminés, qu’ils prennent du plaisir ensemble. C’est un kif de les voir jouer. On voit que la mayonnaise a pris au fur et à mesure du temps. Je kiffe voir le PSG jouer, de voir ces jeunes talents arriver et construire une équipe solide et cohérente. »