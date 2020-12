Ce dimanche soir à 21h, le PSG (1er, 28 pts) et l’Olympique Lyonnais (3e, 26 pts) s’affrontent dans le choc de la 14ème journée de Ligue 1. À deux jours de cette affiche, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Il a notamment indiqué que le joueur majeur des Gones, Memphis Depay, était incertain pour ce match en raison “d’une alerte musculaire.” Dans ce point presse, Rudi Garcia a notamment évoqué la forme des deux équipes avant ce match, dans des propos rapportés par le site officiel de l’OL.

La lutte pour la 1ère place de Ligue 1

Garcia : “C’est plus serré en tête du classement. Être premier ne serait qu’anecdotique. On a souvent dit que le PSG n’était pas aidé par le niveau de la Ligue 1 pour être performant en Champions League. On peut peut-être les aider en les titillant et en gagnant dimanche. On est bien mais eux ne sont pas mal non plus. Ils ont donné la réponse mercredi avec cette première place en Champions League. On y va avec beaucoup d’humilité et d’ambition… C’est notre Champions League à nous. Evoquer le titre n’est pas tabou. Mais il faut être humble. Ce serait manquer d’humilité folle de dire qu’on joue le titre.”

Un PSG un peu plus prenable ?

Garcia : “On ne doit pas s’attendre à un PSG qui ne donne pas le maximum. On est l’OL et il y a le classement. Le plus important est qu’on soit à 100% sinon on n’a peu de chances d’embêter cette équipe. On devra être très bon physiquement, mentalement et tactiquement. Il faudra être solide car en face il y a deux des cinq meilleurs joueurs au monde. On peut très bien rejouer à trois derrière, ce n’est pas une hérésie. Je ferai les choix pour gagner ce match.”

Le milieu du PSG

Garcia : “J’ai vu un excellent milieu au PSG. La rentrée de Verratti y est pour beaucoup. J’en connais beaucoup comme Gueye, Paredes ou Florenzi que j’ai entraînés. On a intérêt à être performants dans tous les domaines. Diminuer l’influence de Verratti? Oui, certainement, c’est un formidable pourvoyeur de ballons.”