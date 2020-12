Face au Montpellier Hérault, Kylian Mbappé a franchi la barre symbolique des 100 buts avec le maillot des Rouge et Bleu en seulement 137 matches officiels. À cette occasion, l’émission Téléfoot a interrogé de nombreuses personnalités du club de la capitale. Outre Pedro Miguel Pauleta et Dominique Rocheteau, son actuel coéquipier au club, Neymar Jr, s’est montré dithyrambique envers le numéro 7 du PSG.

“Avec Kylian, on est comme des frères. C’est un peu comme si j’étais son frère aîné. Quand on doit lui tirer les oreilles, le recadrer, tout le monde me demande de le faire. Mais il a un excellent caractère. C’est un crack sur le terrain. C’est un grand compétiteur. Il met beaucoup de joie dans tout ce qu’il fait. Il est toujours désireux d’apprendre et je suis heureux avec lui.” À l’instar de Neymar, Marco Verratti a également louangé le joueur de 21 ans. “Kylian a pris du poids dans l’équipe. Il est très important. Il prend ses responsabilités, il est toujours là. Il essaye de pousser ses coéquipiers vers le haut. Quand il passe il casse un peu tout par sa vitesse. On dirait que les autres sont tous lents. C’est déjà un grand attaquant mais il peut encore faire mieux. Il va devenir encore plus fort.”

De son côté, Antero Henrique, directeur sportif du PSG (2017-2019) lors du transfert de Mbappé en 2017, estime que l’international français marquera encore l’histoire du club de la capitale. “Le PSG c’est son club, ça c’est sûr. Dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça sera SON club. Et comme supporter du PSG je veux qu’il reste, c’est sûr (…) Mbappé c’est le top. A mon avis, il doit être le capitaine du PSG, avec tout le respect que j’ai pour Marquinhos. C’est un processus naturel : il est la référence.”