Avant de défier le PSG au Parc des Princes, l’Olympique Lyonnais s’est imposé dimanche 3 à 1 à Metz à l’occasion de la 13ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Trois points qui permettent aux joueurs de Rudi Garcia de retrouver le podium et d’être à portée de fusil de Paris, leader qui n’a pas creusé les écarts contrairement à son habitude.

“C’est une belle victoire, c’est toujours difficile à l’extérieur, avec ces conditions de jeu. Les gars étaient déterminés, ils savaient ce qu’ils allaient chercher. Ils l’ont fait de belle manière. Cela conforte notre place sur le podium et nous permet d’aller à Paris avec de l’ambition, et plus tranquilles, même si on sait où on va dimanche prochain”, a commenté l’entraîneur de l’OL après la rencontre en Moselle. “Nous, ce qu’on doit faire, c’est d’être prêt si la meilleure équipe du championnat, le PSG, n’est pas au rendez-vous. Ils ont perdu trois fois depuis le début de saison, c’est quand même inhabituel pour une équipe de ce niveau-là. L’essentiel, c’est de gagner nos matches et de rester dans le haut du tableau. C’est tellement serré qu’à la moindre contre-performance, vous pouvez passer du podium à la 7e ou 8e place. En faisant cette série de 19 points sur 21, on est en train de reprendre des points à tout le monde. Montpellier, Monaco et Rennes ont laissé des points en route. Ça nous permet de rester accroché au bon wagon. Regardons nous nous-mêmes et pas les autres et on fera les comptes quand ce sera le moment.”