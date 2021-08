Dans 48 heures le PSG sera dans l’Aube pour affronter l’Estac dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Une rencontre doublement excitante pour le promu. Le défenseur central capitaine troyen Jimmy Giraudon (29 ans) a hâte de disputer ce match en public contre Paris.

“Le plus important est de bien préparer cette saison. Que ce soit le PSG ou un autre, mon discours reste le même”, commente le joueur dans L’Est Eclair. “La L1 est un championnat très relevé et tout sera différent de la saison passée. Nous affrontons l’une des meilleures équipes d’Europe samedi. Il faudra rester concentrés et jouer notre jeu au maximum. On le sait que c’est très difficile de prendre des points face au PSG. Nous devrons être à 100% pour montrer que nous sommes capables. Nos supporters ont été privés de stade durant des mois, on a hâte de les retrouver en nombre.”