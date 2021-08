Convoité par le PSG, Paul Pogba (28 ans) devrait bien commencer la saison avec Manchester United – avec qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2022 – dans neuf jours contre Leeds avant de prendre une décision sur son avenir. Un choix qui interviendra avant la fermeture du mercato estival (mardi 31). En ce mois d’août, le milieu de terrain français est prêt à prendre son temps. C’est ce que rapporte The Telegraph. Un transfert au PSG est encore possible mais il n’est pas imminent, explique le journal anglais. Une signature à Paris pourrait convenir à toutes les parties, observe le média. “Mais trouver un accord peut ne pas être simple.” Et puis Mauricio Pochettino “est déjà bien approvisionné au milieu de terrain” avec Gini Wijnaldum, Marco Verratti, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Ander Herrera et Idrissa Gueye. En outre, un “retour à Paris, sa ville natale, serait un changement radical par rapport à son style de vie discret à Manchester”. Et s’il devait y avoir une opposition des supporters du PSG (affaire de la banderole aux alentours du Parc des Princes) cela ajouterait “une autre couche de complexité.” C’est ce que pense Mike McGrath. Bref, Paul Pogba au PSG c’est possible mais très loin d’être fait.