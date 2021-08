LaLiga a annoncé hier un accord avec le fonds d’investissement international CVC à la hauteur de 2.7 milliards d’euros en échange de 10% des parts de la Ligue espagnole. Cet accord offre une manne financière déterminante aux clubs espagnols. Le FC Barcelone va prolonger Lionel Messi aujourd’hui, le Real Madrid va pouvoir avancer sur un des dossiers qui lui font tant envie : les deux stars émergentes Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (21 ans). C’est ce que rapporte le journal sportif AS ce jeudi. Le Real Madrid a l’argent. Et si le PSG reste ferme et refuse de négocier une vente de Kylian Mbappé qui a attaqué sa dernière année de contrat, alors les Merengue vont chasser le Norvégien sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024 (il est coté 130M€ par Transfermarkt).