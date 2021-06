Giuly : “Je pense que ce sera le tournoi de Mbappé”

L’Euro 2020 commence dans trois jours. Beaucoup place l’Equipe de France comme le favori de cette compétition. Ludovic Giuly aimerait voir une finale France / Belgique. L’ancien parisien (2008-2011) estime que cet Euro sera le tournoi de Kylian Mbappé. “Je pense que ce sera le tournoi de Kylian. S’il a l’ambition pour devenir Ballon d’or, il sera présent au rendez-vous“, pense Giuly dans une interview accordée au Point. Il a également évoqué l’avenir de l’attaquant (22 ans). “J’ai mon avis, mais il est personnel. Il a un plan de carrière et des choix à faire. Il a le choix de prolonger au PSG ou d’aller dans d’autres clubs plus grands en Espagne ou en Angleterre. Il doit faire le choix sereinement, il est bien entouré avec son père à ses côtés. Il prendra sa décision après l’Euro. Quoi qu’il en soit, on est bien content qu’il soit en sélection nationale et qu’il joue pour Paris.“