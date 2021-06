Le mercato du PSG estival s’accélère ces dernières 24 heures alors qu’il n’a pas encore ouvert ses portes (demain). Le PSG serait proche de recruter – libres – Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat au PSG l’été dernier et qui ne devrait pas rester, connaît bien le dernier cité. Présent en conférence de presse ce mardi, le latéral droit a évoqué la possible arrivée du portier à Paris. “Personne n’a besoin de donner des conseils à Gianluigi. C’est sa vie, il prend ses décisions. Il choisira ce qu’il pense être le mieux pour son avenir. À propos du PSG, je peux dire que j’ai appris énormément cette saison. Je suis entré dans un vestiaire de grandes personnalités. Je suis un meilleur joueur et je sais que je suis un joueur fort.“