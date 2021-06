Quand le président du PSG Nasser al-Khelaïfi parle, on l’écoute. Y compris de l’autre côté des Pyrénées, y compris à Madrid. Ainsi l’assurance du dirigeant qatarien par rapport à Kylian Mbappé a glacé le sang au Real. C’est ce que rapporte le journal sportif AS. Florentino Pérez et les cadres du club Merengue seraient désormais un peu résignés quant à une signature cet été du crack de 22 ans sous contrat avec le PSG jusqu’en 2022. Surtout que quand le club francilien dit qu’il ne vendra pas un joueur, il ne le vend pas dans les faits. Et mieux, il va tenter de le convaincre du projet PSG. Avec également des arguments financiers. “Certains parlent d’une proposition de salaire annuel de 80 millions d’euros brut (40M€ net), un chiffre largement inatteignable par le Real Madrid pour le moment“, écrit AS. Même s’il ne prolonge pas cet été au PSG, Kylian Mbappé ne quittera pas les Rouge & Bleu en 2021. Pas de Mbappé, pas de Haaland, le Real Madrid va devoir explorer d’autres pistes. “Les deux joyaux de l’été sont désormais très loin du nouveau Bernabéu…”, conclut le journal madrilène.