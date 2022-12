Gonzalez : « On se sent de mieux en mieux »

Ce samedi, le PSG Handball a poursuivi sur sa belle lancé. Opposés à Ivry, les Parisiens se sont largement imposés en terrain hostile sur le score fleuve de 26-39.

Irrésistible en EHF Champions League, une victoire face aux Danois de GOG ayant permis à Elohim Prandi et ses coéquipiers de prendre seuls la tête du groupe A, le PSG s’illustre également sur le plan national. Ce samedi, les Rouge et Bleu se rendait à Ivry pour le compte de la 12e journée de Liqui Moly Starligue. Et ces derniers n’ont pas fait dans la demi-mesure avec un succès glané sur le score de 26-39.

« On a très bien joué »

Au sortir de cette précieuse victoire, Raul Gonzalez, le coach francilien, a affiché sa satisfaction auprès de PSG TV : « Je suis satisfait de mon équipe, car ce n’était pas évident de jouer trois jours après le déplacement au Danemark. Nous étions un peu fatigués, mais tout le monde a participé à la victoire. On a très bien joué, en étant concentrés et motivés. On se sent de mieux en mieux en attaque comme en défense au fil des semaines, donc je suis content. Je pense que nous sommes prêts pour affronter le mois de décembre. »