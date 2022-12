Ce samedi soir, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet d’Ivry dans le cadre la 12e journée de Liqui Moly Starligue. Et les Parisiens se sont largement imposés (26-39) pour s’offrir une neuvième victoire de suite.

Dans le cadre de la 12e journée de championnat, le PSG Handball se déplaçait sur le parquet Ivry (14e sur 16) pour un derby francilien. Le début de match est serré, les deux équipes se rendent coup pour coup (7-7, 9e). Les coéquipiers d’Elohim Prandi vont réussir à prendre un léger avantage au quart d’heure de jeu (9-11, 14e). Ils vont accélérer et prendre six buts d’avance à cinq minutes de la mi-temps (13-19). A la mi-temps, le score est de sept buts en faveur des Rouge & Bleu (14-21, 30e).

Luka Karabatic brille avec sept buts

La seconde période repart de la même manière que la première s’est terminée. Le PSG Handball prend rapidement neuf buts d’avance (16-25, 34e). Un écart qui va même monter jusqu’à +11 (18-29, 42e). Le score va longtemps oscillé entre plus dix et plus onze avant une dernière accélération des Parisiens pour finir la rencontre avec une très belle victoire de 13 buts (26-39). Une victoire qui permet au PSG Handball de s’imposer pour la neuvième fois de suite en championnat et reprendre la première place à Montpellier, à la différence de but. Ferran Solé a été l’un des hommes de ce match avec sept buts sur sept tentatives. Luka Karabatic, le capitaine du PSG Handball, a aussi marqué 7 buts alors qu’Andreas Palicka a réalisé 10 arrêts sur 30 tentatives d‘Ivry. Le club de la capitale va retrouver les parquets mercredi soir (20h45) en EHF Champions League avec un déplacement à Porto avant de retrouver la Liqui Moly Starligue samedi avec la réception de Cesson-Rennes.