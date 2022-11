Elohim Prandi lié au PSG Handball jusqu’en juin 2026

Le PSG Handball réalise un bon début de saison. Deuxième de Liqui Moly Starligue à égalité de points avec le leader Nantes, il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en s’imposant cette semaine contre Chambéry (31-30). Elohim Prandi est l’un des meilleurs parisiens depuis le début de la saison. Il a été récompensé.

Arrivé durant l’été 2020 au PSG Handball, Elohim Prandi a rapidement trouvé sa place dans le collectif des Rouge & Bleu. Il a remporté deux championnats et deux Coupe de France. Lors de la nuit du nouvel an 2022, il a été agressé à l’arme blanche et aurait pu perdre la vie. Après plusieurs mois de convalescence, il est revenu sur les terrains et est l’un des piliers de l’effectif 2022-2023 des Rouge & Bleu. Il a été récompensé de son bon début saison avec une prolongation de contrat. En fin de contrat le 30 juin 2023, l’arrière gauche a signé un nouveau contrat de trois ans. Il est donc lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026. En 87 rencontres sous le maillot Rouge et Bleu, le Parisien a cumulé 347 buts toutes compétitions confondues. Il a été élu meilleur joueur du mois d’octobre en Liqui Moly Starligue. En quatre matches, il a marqué 33 buts ! Elohim Prandi s’est dit ravi de prolonger l’aventure au PSG.

« Un nouveau chapitre important de ma carrière »

« Cette prolongation va ouvrir un nouveau chapitre important de ma carrière. Je suis venu à Paris pour grandir et je suis convaincu que je vais y poursuivre ma progression, salue Prandi dans le communiqué du PSG. J’ai la chance d’évoluer dans l’un des meilleurs clubs d’Europe, qui s’appuie sur un staff de grande qualité, des joueurs très talentueux et des supporters dont le soutien est sans faille. Ensemble, nous aurons l’ambition de faire briller le Paris Saint-Germain sur la scène nationale et continentale.«