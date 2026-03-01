Malo Gusto

Gusto : « Le PSG, une équipe qu’il ne faut pas prendre à la légère »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mars 2026

En huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG a hérité de Chelsea. Malo Gusto, latéral droit des Blues, attend avec impatience cette confrontation.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir éliminé l’AS Monaco en barrage (2-3, 2-2), le PSG affrontera Chelsea à ce stade de la compétition. Les deux équipes se retrouveront huit mois après la finale de la Coupe du monde des clubs remportée par le club anglais aux États-Unis (3-0). Il y aura un esprit de revanche du côté du PSG, après la défaite et la fin de rencontre houleuse avec une bagarre générale. Dans une interview accordée à Téléfoot, Malo Gusto, le latéral droit de Chelsea, a évoqué cette rencontre. 

Les dates des huitièmes de finale entre le PSG et Chelsea connues
canalsupporters.com

« Ça va être un gros match »

« Ça va être un gros match. Ce n’est pas une équipe qu’il faut prendre à la légère. On va tout donner tout simplement. À nous de mettre cette intensité, d’avoir vraiment une bonne cohésion de groupe parce que je pense que contre une équipe comme le PSG, ça doit être quelque chose que l’on doit mettre en avant. À nous de monter tout ça et la meilleure équipe, entre le PSG et Chelsea, passera. » 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mars 2026

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