Mayulu
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La Premier League à l’affût dans le dossier Senny Mayulu

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mars 2026

En fin de contrat en juin 2027 avec le PSG, Senny Mayulu n’a pas encore trouver d’accord pour prolonger. Il serait dans le viseur de plusieurs clubs anglais.

Senny Mayulu est l’un des titis que Luis Enrique a lancés en professionnel. Le coach du PSG apprécie fortement son titi et n’hésite pas à l’utiliser, et même à plusieurs postes. Cette saison, il a participé à 28 matches toutes compétitions confondues (22 titularisations, 1705 minutes de temps de jeu, quatre buts, cinq passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, le PSG aimerait le prolonger mais les négociations n’ont pas encore abouti. Avec ses performances, le numéro 24 du PSG attise les convoitises, et notamment celle de clubs de Premier League

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canalsupporters.com

Le PSG veut le conserver mais…

Selon les informations de Caughtoffside, au vu des difficultés des négociations entre le PSG et son titi, les clubs de la Premier League sont à l’affût dans ce dossier. Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Aston Villa et Newcastle suivent de près la situation de Senny Mayulu et ont également pris contact avec lui de manière informelle, assure le média spécialiste du mercato. Ce dernier explique que le PSG ne souhaite pas entendre parler d’un départ de son milieu de terrain mais qu’en cas d’absence d’accord, il pourrait envisager un départ pour ne pas le voir partir libre à l’issue de son contrat. Et il négocierait son départ entre 65 et 70 millions d’euros. Caughtoffside indique que s’il devait rejoindre l’Angleterre, son salaire pourrait être triplé. Le scénario le plus probable est une offre décisive d’Arsenal ou de Chelsea cet été, tandis que le PSG pourrait tenter une offensive de dernière minute avec une offre salariale record. Si aucun accord n’est trouvé d’ici mai, le PSG n’aura d’autre choix que de le vendre, conclut Caughtoffside

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 mars 2026

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