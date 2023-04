La victoire parisienne face à Nice (0-2) a soulagé l’intégralité du club, et Christophe Galtier le premier. En revanche, la rencontre ne s’est pas soldée comme prévue. En conférence d’après-match, le coach français a fait part de son mécontentement en ce qui concerne la banderole déployée à l’Allianz Riviera par les Ultras de Nice. « Avant/Après : la mama di Galtier », voilà le message que Galtier a aperçu de son propre banc pendant la rencontre.

« La banderole est indigne »

« Maman a 83 ans, elle sort d’un cancer. Point à la ligne. Si ces gens présents en tribunes voient la Coupe d’Europe, c’est grâce à mon travail la saison dernière », Galtier est touché par ce message et forcément sa déclaration a fait réagir d’autres noms du football comme Habib Beye, présent dans le Canal Football Club ce soir : « Je ne suis pas d’accord avec l’idée qu’on doit accepter ça. Je comprends la réaction, elle aurait pu être plus importante de la part de Christophe Galtier. Prendre de la hauteur, c’est toujours négliger ce qui se passe. Là on dit : oui c’est une chanson qui existe depuis 20, 30 ans. Et c’est le même sujet pour d’autres sujets : Oui le racisme existe dans le stade… C’est dur mais on doit s’élever contre ça. La banderole est indigne et devrait même faire arrêter un match de football », a déclaré Beye. Frank Haise, entraîneur du RC Lens a par ailleurs rejoint l’avis d’Habib Beye. « La banderole est indigne, les chants, c’est la même chose. On se devrait d’être au-dessus mais nous sommes des hommes et ce n’est pas toujours facile d’être au-dessus », a ajouté Frank Haise.

À noter que le message de la banderole sera jugé par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnelle le 19 avril et pourrait faire l’objet de sanctions.