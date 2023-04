Ce samedi soir, le PSG a validé un succès précieux sur la pelouse de Nice (0-2, 30e journée de Ligue 1). Un résultat qui laisse toujours Christophe Galtier sur le fil.

C’était le match de tous les dangers. En cas de contreperformance à Nice ce samedi, les conséquences auraient pu être dramatiques pour Christophe Galtier. Dos au mur, et après deux revers de rang au Parc des Princes, les Rouge et Bleu sont finalement repartis de l’Allianz Riviera avec les trois points de la victoire dans l’escarcelle. Une victoire qui permet de tenir le RC Lens, futur adversaire du PSG, à six unités. Et justement, ce prochain match face aux Sangs et Ors revêt une importance toute particulière, nous relate RMC ce dimanche matin.

Un test pour Christophe Galtier face à Lens

Le PSG reçoit ainsi le RC Lens dans son antre le week-end prochain pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Défaits par ces mêmes lensois lors de la phase aller (1-3), Kylian Mbappé et ses partenaires auront l’occasion de creuser l’écart avec ce concurrent direct au titre en cas de bon résultat. Pour l’heure, seulement six petits points séparent ces deux équipes. Et RMC nous indique que l’avenir à court terme de Christophe Galtier dépendra de ce match. La réaction face aux Aiglons a été remarquée en interne, expose le média, mais ce sera apparemment face au RC Lens que tout pourrait se jouer. En effet, en cas de victoire, le PSG distancerait Lens à 9 points. La suite de la saison pourrait donc être appréhendée avec un peu plus de confiance. RMC explique, en outre, que ce choc hexagonal sera un véritable test grandeur nature pour le coach parisien…