Au coeur de la semaine mouvementée du PSG

Les défaites contre Rennes et l’OL ces dernières semaines ont mis encore plus de pression sur les épaules de Christophe Galtier. Le titre n’est pas encore dans les mains du club de la capitale puisque six points séparent le club parisien du Racing Club de Lens. Il fallait une victoire pour redonner le sourire au vestiaire mais surtout pour soulager un homme, Christophe Galtier. Le Parisien raconte le coulisses de cette semaine sous haute tension.

Le discours de Galtier

Hier, la victoire face à l’OGC Nice (0-2) a fait le plus grand bien, surtout quand on sait que le début de semaine s’apparentait à une grande gueule de bois après le revers face à l’OL (0-1). Dès mardi, l’ambiance est « morose » à l’entraînement. Conscient que ses joueurs ne répondent plus, Christophe Galtier a tenu un discours poignant face à eux. Le Parisien explique le coach français a été transparent. Offensif dans sa manière de parler, il pointe du doigts et regrette le manque d’investissement des joueurs parisiens et met en lumière le niveau insuffisant de l’équipe. Le journal précise que l’ancien coach du LOSC a ensuite parlé individuellement à certains joueurs pour « rentrer dans les détails » et faire comprendre « qu’il attend plus ». « Il n’a laissé transparaître aucun abattement tout au long de la semaine. Il a gardé sa bonne humeur, son sourire et une positivité assez bluffante. Dans cette période peu évidente, il est resté droit dans ses bottes et professionnel. Son attitude n’a pas changé », raconte un habitué du Camps des Loges. Conscient que son avenir est flou, il garde tout de même un esprit de combativité.

Nasser Al-Khelaïfi au plus près du vestiaire

Au cours de cette semaine, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi était présent vendredi à l’entraînement pour apporter son soutien. Chose assez rare puisqu’il se rend normalement aux entraînements seulement avant les matches de Ligue des Champions. À la veille du match contre Nice, il a fait comprendre aux joueurs mais aussi à Galtier que le 11e titre était important et qu’il fallait se mobiliser jusqu’à la fin de la saison. Un discours qu’il a ensuite maintenu dans le vestiaire avant le match contre l’OGCN. Il sait que son club traverse une période délicate et veut tout faire pour aider ses joueurs, explique Le Parisien. Les notions d’unité et d’esprit d’équipe qu’il met en avant se sont fait ressentir lors de la rencontre d’hier soir. Tout cela reste évidemment à confirmer lors des semaines à venir.