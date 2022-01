Hakimi titulaire avec le Maroc face au Gabon

Victorieux du Ghana (1-0) et des Comores (2-0), le Maroc joue son troisième et dernier match de phase de poules de la CAN contre le Gabon. Déjà qualifiés, les hommes de Vahid Halilhodžić visent ce soir (20h) la première place de leur groupe avec pourquoi pas la possibilité d’enchainer avec un 3e clean sheet. Avec deux points de plus que son adversaire du soir, les Lions de l’Atlas doivent éviter la défaite qui serait ainsi synonyme de 2e place au sein de ce groupe C.

Pour la 3e fois depuis le début de la compétition, nous retrouverons bien le latéral droit du PSG en la personne de Achraf Hakimi. Le numéro 2 francilien aura pour mission de conserver l’invincibilité des siens et espère ce soir débloquer son compteur de but lors de cette CAN.

Le XI du Maroc : El Kajoui, Chakla, Aguerd, Hakimi, Masina, Ounahi, Chair, Amrabat, Fajr, El Kaabi, En-Nesyri