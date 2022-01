Achraf Hakimi a été la seule recrue de l’été pour laquelle le PSG a dû payer une indemnité de transfert (60 millions d’euros). Le latéral droit a été très performant dès ses premiers matches sous le maillot Rouge & Bleu. Depuis quelques semaines, c’est un peu plus difficile pour lui. Malgré ses allers-retours incessants sur son couloir droit, il n’est pas souvent décalé par ses coéquipiers.

L’international marocain, actuellement à la CAN avec le Maroc, va manquer au PSG pendant un mois. Sur son site internet, la Ligue 1 a dévoilé quelques chiffres sur les performances athlétiques des joueurs du championnat de France. Et Achraf Hakimi fait partie des cinq meilleurs sprinteurs de Ligue 1. Avec 396 sprints depuis le début de la saison, il se classe quatrième derrière Franck Honorat (Brest), Romain Faivre (Brest) et Ricardo Mangas (Bordeaux). Achraf Hakimi qui est d’ailleurs le troisième joueur avec le plus grand nombre de sprints en un match avec 38 contre Nice lors de la 16e journée. Il est devancé par Malo Gusto (OL, 43) et Giulian Biancone (Troyes, 39).

Le top 5 des joueurs ayant réalisé le plus de sprints

1. Franck Honorat (SB29) : 474

2. Romain Faivre (SB29) : 456

3. Ricardo Mangas (Bordeaux) : 404

4. Achraf Hakimi (PSG) : 396

5. Przemyslaw Frankowski (RC Lens) : 391