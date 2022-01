Nul décevant du Sénégal de Gueye et Diallo contre le Malawi

Le Sénégal jouait ce mardi après-midi son troisième et dernier match de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations contre le Malawi. Deuxièmes de leur groupe, les Sénégalais étaient quasiment sûrs de se qualifier pour les huitièmes de finale de la CAN. Pour cette rencontre, Aliou Cissé avait décidé de titulariser Abdou Diallo et Idrissa Gueye, ce dernier revenant dans l’équipe après son test positif au Covid-19 après le match contre le Zimbabwe.

Mais les Sénégalais et les Malawites n’ont pas livré un très beau match. La première mi-temps a été insipide avant que la deuxième soit un peu plus animée, même si les occasions n’ont pas été légion. Le Malawi avait obtenu un penalty après une faute de Bouna Sarr dans la surface sénégalaise mais l’arbitre – après utilisation de la VAR – s’est déjugé. Les deux équipes se sont donc quittées sur un triste match nul (0-0). Avec la défaite de la Guinée contre le Zimbabwe (2-1), le Sénégal termine premier de son groupe. Les deux joueurs du PSG ont joué tout le match et ont eu chacun une occasion.