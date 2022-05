Jessy Moulin : « Ce n’est pas un match de gala à Paris »

Pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain accueille Troyes ce dimanche (20h45 sur Prime Video). Présent en conférence de presse en marge de la rencontre, le gardien de l’ESTAC, Jessy Moulin, a tenu à souligner le sérieux dont devra faire preuve le club de l’Aube : « On sait de quoi sont capables ces joueurs du PSG. On les voit évoluer au plus haut niveau. En une ou deux passes, ils peuvent faire toute la différence. Il faudra être concentrés jusqu’à la fin face à de tels adversaires. Ce n’est pas un match de gala à Paris. On n’y va pas pour profiter de l’instant car ce n’est pas terminé. C’est le discours que j’ai adopté après notre victoire face à Lille. Il nous reste encore des points à prendre« . Un discours qu’adopte également le coach de Troyes, Bruno Irles : « Les joueurs du PSG sont à la recherche de records, de performances, et cette équipe sera très compétitive face à l’ESTAC« .

🎙Jessy Moulin : "La rencontre au Parc des Princes ne sera pas la plus simple des trois derniers matches. @PSG_inside est la meilleure équipe du championnat. Notre objectif et notre ambition est de prendre des points à chaque match et on devra être soudés."#PSGESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/TFuRTqrA0k — ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 6, 2022

Si du côté du Paris Saint-Germain cette rencontre semble sans enjeu, les Troyens eux, sont à 5 point du barragiste (Saint-Etienne) et doivent faire attention à ne pas tomber dans la facilité : « La rencontre au Parc des Princes ne sera pas la plus simple des trois derniers matches. Le PSG est la meilleure équipe du championnat. Notre objectif et notre ambition est de prendre des points à chaque match et on devra être soudés« , a déclaré Jessy Moulin, avant d’afficher clairement les ambitions de Troyes pour cette rencontre : « On respecte beaucoup notre adversaire du week-end, mais pour l’ESTAC, on se doit d’y aller pour tenter d’obtenir un résultat. Il y a l’histoire d’un club derrière, des salariés, et d’une ville. Tout le monde est concerné« .