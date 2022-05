Irles : « Les joueurs du PSG sont à la recherche de records »

Ce dimanche, en clôture de la 36e journée de Ligue 1 (20h45, Prime Video), le PSG reçoit l’ESTAC Troyes dans son antre du Parc des Princes. Déjà champions de France, les joueurs de Mauricio Pochettino tenteront d’offrir un spectacle de qualité à leurs supporters alors que le promu troyen joue sa peau au sein de l’élite hexagonale. Et en avant-match, l’entraîneur de l’ESTAC, Bruno Irles, s’est présenté en conférence de presse à deux jours de ce choc face à l’ogre parisien. L’occasion pour lui d’évoquer les ambitions de son équipe et de faire un petit point sur ses forces en présence.

D’abord, Bruno Irles a fait une petite revue d’effectif. Comme pressenti, plusieurs joueurs cadres, pour cause de blessure, manqueront à l’appel : « Il y a des blessés et des retours pour cette rencontre au Parc des Princes. Koné, Rami, Gallon et Motiba ne seront pas disponibles. En revanche, Salmier et Conté sont à la disposition du groupe. »

Des sourires, mais pas de décompression

Dans un second temps, le coach troyen s’est penché plus à propos sur le choc qui attend ses joueurs ce dimanche soir. Si ces derniers sortent d’une grosse performance lors de la précédente journée avec un large succès glané face au LOSC, Bruno Irles imagine une affaire légèrement plus complexe sur la pelouse du champion de France : « Les joueurs du PSG sont à la recherche de records, de performances et cette équipe sera très compétitive face à nous. J’ai vu des sourires cette semaine après la victoire face au LOSC, mais il n’y a aucun relâchement. Il y a encore énormément d’envie. Les joueurs ont réalisé une excellente semaine d’entraînement. C’est très important de sentir le soutien de nos supporters. Les joueurs en auront grandement besoin jusqu’à la fin de la saison. »