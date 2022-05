Ce dimanche 8 mai (20h45 sur Prime Video), le PSG accueille Troyes en clôture de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour un match sans grand enjeu pour les deux équipes, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur la quasi totalité de ses joueurs selon Le Parisien. Seuls Mauro Icardi, Leandro Paredes et Julian Draxler manquent à l’appel. Le premier d’entre eux devrait reprendre l’entraînement en milieu de semaine prochaine sans pour autant être apte à reprendre la compétition pour cette saison 2021 – 2022. Paredes est lui touché par une pubalgie et Draxler au genou. Du côté des retours, le nom d’Abdou Diallo est à cocher. L’international sénégalais (12 sélections) touché le 25 mars dernier aux adducteurs avec les Lions de la Teranga a repris l’entraînement normalement cette semaine et postule pour une place dans le groupe pour la réception de Troyes. Colin Dagba, un temps embêté par une douleur au mollet va mieux lui aussi.

Pour le reste, les stars de l’attaque du PSG répondent toutes à l’appel. Mbappé, Neymar et Messi devraient être titulaires ce dimanche soir au Parc des Princes face à l’ESTAC. Concernant les séances d’entraînement de la semaine, Le Parisien nous rapport qu’elles ont été effectuées avec les titis parisiens que sont Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu ou encore Edouard Michut. Tous espèrent grappiller du temps de jeu en cette fin de saison, à commencer par ce week-end.

Le XI probable selon Le Parisien : Navas – Marquinhos (C) ; Ramos ; Kimpembe – Hakimi ; Verratti ; Gueye ; Nuno Mendes – Messi ; Mbappé ; Neymar.