Ce soir (21 heures, Téléfoot), le PSG reçoit Lyon dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Depuis hier, les différents médias sportifs expliquent que le PSG va jouer en 3-5-2 comme lors des deux dernières victoires contre Montpellier (1-3) et l’Istanbul BB (5-1). Ce dimanche soir, à quelques heures du coup d’envoi, l’Equipe dévoile le onze que devrait aligner Thomas Tuchel avec une très grosse surprise. Le coach allemand va une nouvelle fois opter pour un 3-5-2 avec un duo en attaque. Mais contrairement au match de Ligue des Champions du milieu de semaine, ce duo d’attaque devrait être composé de Neymar et Moise Kean. Kylian Mbappé commencerait donc cette grosse affiche sur le banc. Le quotidien sportif indique que Mbappé est ménagé par son entraîneur. Forfait pour cette rencontre, Marquinhos sera remplacé par Thilo Kehrer pour accompagner dans la défense à trois Presnel Kimpembe et Danilo Pereira. Autre petite surprise, Abdou Diallo de nouveau titularisé dans le couloir gauche de la défense à la place de Mitchel Bakker.

Le XI du PSG face à Lyon : Navas – Kehrer, Pereira, Kimpembe – Florenzi, Verratti, Paredes, Di Maria, Diallo – Kean, Neymar.