Ce soir (21 heures, Téléfoot), le PSG reçoit Lyon dans le cadre du choc de la 14e journée de Ligue 1. Un match pour lequel Thomas Tuchel pourra compter sur pratiquement toutes ses forces vices. Le coach allemand a dévoilé son groupe pour cette rencontre de clôture de la 14e journée. Comme annoncé hier, Pablo Sarabia, Juan Bernat et Mauro Icardi sont forfaits et ne devraient pas rejouer en 2021. Marquinhos – capitaine parisien – sorti par précaution contre l’Istanbul BB en raison de gêne à la hanche était annoncé incertain pour ce choc, et il est forfait. Un coup dur pour le PSG. Présent depuis plus d’une semaine à l’entraînement collectif, Julian Draxler ne figure toujours pas dans le groupe.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier

Défenseurs (8) : Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Abdou Diallo

Milieux (6) : Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Marco Verratti, Idrissa Gueye, Rafinha

Attaquants (4) : Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Moise Kean