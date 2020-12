Le PSG affronte ce soir (21 heures, Téléfoot) Lyon dans le cadre du choc de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé – annoncé titulaire – pourrait entrer dans l’histoire des PSG / Lyon. En effet, le numéro 7 parisien a déjà inscrit huit buts contre les Lyonnais sous le maillot des Rouge & Bleu. Il est devancé par Edinson Cavani (9 buts). En marquant ce soir, Mbappé deviendrait donc le meilleur buteur de l’histoire du PSG face à Lyon. L’attaquant pourrait aussi entrer dans le top 5 des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1 en égalant ou dépassant Pedro Miguel Pauleta (74 contre 76). De son côté, Angel Di Maria pourrait marquer son 50e but en Ligue 1. Neymar est lui très en forme ces dernières semaines, il a marqué 7 buts lors de ses 5 derniers matches. Le PSG qui aime bien Lyon puisque les Rouge & Bleu ont déjà marqué 154 buts au Lyonnais, deuxième total le plus élevé dans son histoire après Saint-Etienne (157). Enfin, le PSG reste invaincu au Parc des Princes face à Lyon depuis 10 matches (défaite en quarts de finale de Coupe de France, 1-3 le 21 mars 2012). Lyon qui n’a plus gagné en Ligue 1 au Parc des Princes depuis 2007.