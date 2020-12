Neymar semble avoir retrouvé toutes ses capacités physiques depuis quelques semaines, son match contre Istanbul BB (5-1) en étant la preuve. Le Brésilien a été impliqué sur les 5 buts et s’est offert un triplé. Rare dans les médias, Neymar a décidé de communiquer via son site internet. Le numéro 10 parisien a évoqué son rôle sur le terrain. “Quand j’entre sur le terrain, mon objectif est toujours de gagner. Je m’amuse à jouer au football, mais comme je l’ai déjà dit, je connais la responsabilité que je porte. Une réalisation comme celle-ci (les 100 matches avec le PSG, ndlr) me rend très heureuse, car je connais l’histoire que mes coéquipiers et moi contribuons à construire ici. Le PSG est un endroit pour les gagnants et c’est comme ça que je veux qu’on se souvienne de moi.” D’ailleurs, s’il participe aux quatre derniers matches de l’année 2020, Neymar atteindra la barre des 100 matches sous le maillot Rouge & Bleu.