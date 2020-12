Le PSG et ses supporters redécouvrent les joies de l’observation du classement et des résultats des pointures de la Ligue 1. En général, à cette époque, peu importe que Lyon, Lille et Marseille gagnent ou perdent, ils sont déjà distancés par Paris. Ce n’est pas le cas en cette fin d’année 2020. Et “c’est de notre faute”, comme l’a avoué Thomas Tuchel hier en conférence de presse. Le PSG se doit donc de remettre l’église au centre du village, comme on l’entend dire en ovalie. Pour cela il va falloir s’offrir un sans faute d’ici Noël. Et cela commence contre Lyon ce soir (21 heures) au Parc des Princes, malheureusement toujours à huis clos.

Pour vaincre un Olympique Lyonnais, Thomas Tuchel va-t-il rester sur son 5-3-2 vu avec réussite à Montpellier puis contre Istanbul BB ? Il le semble. Avec deux changements par rapport au onze de départ aligné en Ligue des champions mardi puis mercredi : Angel Di Maria incorporé dans l’entrejeu à la place de Rafinha et possiblement Thilo Kehrer axe droit car Marquinhos n’est pas loin d’un forfait. La conséquence d’un choc à une hanche contre Basaksehir. Danilo Pereira et Presnel Kimpembe devraient être les deux autres larrons derrière. Sauf surprise avec un Layvin Kurzawa sorti du chapeau, on devrait avoir Mitchel Bakker à gauche. Et Alessandro Florenzi, à droite. Dans l’entrejeu, Leo Paredes en sentinelle, et deux créateurs de talent : Marco Verratti et Angel Di Maria donc. Ces deux là combineront avec Neymar et Kylian Mbappé. C’est en tout cas la tendance dans la presse.

Possible feuille de match du PSG / Olympique Lyonnais

Dimanche 13 décembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes (Paris) – 14e journée de Ligue 1 Uber Eats – Diffuseur : la chaîne Téléfoot – Arbitre : Bastien – Assistans : Haquette et Zakarani – 4e arbitre : Buquet – VAR : Turpin

Navas – Kehrer (ou Marquinhos), Danilo, Kimpembe – Florenzi, Di Maria, Paredes, Verratti, Bakker – Mbappé, Neymar Remplaçants parmi : Rico, Dagba, Diallo, Kurzawa, Pembélé, Herrera, Gueye, Draxler ou Fadiga, Rafinha, Kean

Entraîneur : Tuchel

: Lopes – Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet – Paqueta, Mendes, Aouar – Kadewere, Depay, Toko Ekambi Remplaçants parmi : Pollersbeck, Bard, Benlamri, Diomandé, De Sciglio, Guimaraes, Caqueret, Jean Lucas, Dembélé, Soumaré

Entraîneur : Garcia

Incertain pour le match en raison d’une alerte musculaire, Memphis Depay est bien présent dans le groupe de 21 joueurs convoqués pour le déplacement au Parc des Princes par Rudi Garcia. Rayan Cherki – expulsé lors de la victoire Lyonnaise contre Metz le week-end dernier – est suspendu pour ce match.